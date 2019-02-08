В Толебийском районе Туркестанской области сдали в эксплуатацию ряд объектов. В первую очередь, рабочая группа во главе с акимом области Жансеитом Туймебаевым посетила цех по производству шоколадной глазури и шоколада ТОО «Балмұздақ», запуск которого состоялся в селе Первомайское.

В 2017 году в цехах предприятия произвели 3200 тонн мороженого на сумму 2,5 млрд тенге. Кроме того, в прошлом году, товарищество экспортировало в Узбекистан 8700 кг продукции на сумму 6,1 млн тенге. На сегодняшний день предприятие выпускает более 80 видов мороженого и оснащено самым современным оборудованием. Продукция ТОО «Балмұздақ» пользуется большим спросом не только в Туркестанской области, но и на севере республики, а также в Алматы, Астане, Актау и Таразе.

Ознакомившись с работой товарищества, аким области пожелал коллективу успехов в работе, а также напомнил, что государство всегда будет оказывать должную поддержку малому и среднему бизнесу.

Наряду с этим, глава региона предложил руководству завода наладить выпуск шоколада под брендом «Туркестан», что в свою очередь должно положительно повлиять на имидж региона. Коллектив предприятия, поддержав данное предложение, выразил готовность приступить к реализации этой идеи.

Стоит отметить, на сегодняшний день в Толебийском районе насчитывается 8 211 субъектов предпринимательства. Вместе с тем, в сфере промышленности в прошлом году было произведено продукции на сумму 32 млрд 166,2 млн тенге, что на 27,3% больше по сравнению с 2017 годом. Более того, в целях развития малого и среднего бизнеса, из всех источников финансирования 12 238 гражданам выдали кредиты на сумму 6 млрд 727 млн тенге. Это на 18% больше, чем в 2017 году.