Акция по оплате проезда в общественном транспорте города Шымкент через мобильный баланс ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ.

УСЛОВИЯ АКЦИИ:

— только для абонентов Beeline

— 5 поездок в день со скидкой 50%

ПРИМЕНЕНИЕ:

— Для оплаты проезда необходимо отправить SMS сообщение с кодом транспорта на номер 2222

— При оплате взимается полный размер тарифа (70 тенге), а через несколько секунд на баланс возвращается 50% (35 тенге)

— В ответ пассажир получает SMS-билет с номера 2222, который предъявляется контролеру для проверки

По дополнительным вопросам обращайтесь по бесплатному номеру: 109