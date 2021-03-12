Водохранилища Казахстана готовы к приёму талой воды.

Об этом в ходе прямого эфира на странице Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК в Facebook сообщил руководитель отдела Эксплуатации и водопользования РГП «Казводхоз» Ербол Салыкбаев.

По его словам, паводковый период в южных регионах страны наступает в конце января и длится до начала марта, а в других регионах – берет начало в марте и продолжается до конца апреля. В среднем по стране паводковый период длится 4-5 месяцев.

«На условия прохождения сезона влияет ряд факторов. Это погодные условия, снегозапасы, готовность объектов к приёму талой воды. Здесь мы основываемся на прогнозах, которые ежегодно предоставляет Казгидромет на предстоящую весну», — пояснил Ербол Салыкбаев.

Как отметил эксперт, в феврале Казгидромет информирует об объёмах запасов влаги и глубине промерзания почвы, по итогам определяются регионы с высоким уровнем паводковых угроз. На основе их данных выстраивается режим работы водохранилищ, это позволяет своевременно предотвращать возможные опасные гидрологические ситуации, контролировать состояние гидротехнических сооружений.

«В 2020 году снегозапасов было больше в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущими годами. Анализ запасов влаги и объёмов увлажнения почв показал, что весной может возникнуть угроза подтопления населённых пунктов, экономических объектов в ВКО, СКО, Карагандинской, Акмолинской и Костанайской областях. И в результате профилактических мероприятий в прошлом году весенний паводковый период прошёл без чрезвычайных ситуаций», — добавил спикер.

Во время эфира Ербол Салыкбаев озвучил также противопаводковые мероприятия, проводимые в текущем году.

«В настоящее время работа крупных водохранилищ идёт в планомерно согласованном режиме. В случае возникновения чрезвычайной ситуации подготовлен запас необходимых строительных и других инертных материалов, мешков, а также подготовлена спецтехника и ГСМ», — сказал он.

На сегодня на балансе РГП «Казводхоз» числятся 5749 водохозяйственных и гидромелиоративных объекта республиканской собственности, из них: 86 водохранилищ, 83 гидроузла, 36 плотин, 102 насосные станции, 1 головное сооружение, 3448 каналов и другие водохозяйственные объекты.

«Водохранилища Казахстана работают согласно утверждённому графику и обладают достаточным запасом ёмкостей для приёма талой воды. В случае, если они будут заполнены до проектных объёмов и придут большие паводковые воды, они будут работать в транзитном режиме», — подчеркнул руководитель отдела.

Отметим, что в противопаводковых мероприятиях, помимо филиалов РГП «Казводхоз» министерства, задействованы также и структуры МЧС, местных исполнительных органов.