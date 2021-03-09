В Шымкенте очень много врачей, которые на передовой боролись за жизнь пациентов в борьбе с эпидемией.

Один из них специалист своего дела, квалифицированный врач, инфекционист — Шолпан Тулешова. В течение 25 лет она работает в сфере здравоохранения и проделала огромную работу для здоровья населения, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

С начала распространения эпидемии в стране, для лечения инфицированных пациентов, квалифицированный специалист перевелась в инфекционный госпиталь в микрорайоне Асар. Ранее Шолпан Мухитовна работала в городской поликлинике №2.

В настоящее время Ш.Тулешова продолжает оказывать качественную медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в инфекционном центре. До сегодняшнего дня врач вылечил от опасной эпидемии тысячи пациентов.

Благодаря своей квалификации в лечебном деле врач пользуется большим уважением у коллег и населения. Она неоднократно совершенствовала свои знания в республиканских медицинских учреждениях и достигала положительных результатов.