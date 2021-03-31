Акимат города Шымкент сообщил о санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города за прошедшие сутки.

На 30 марта зарегистрировано 47 случаев заражения КВИ. 32 из них есть симптомные, а 15 бессимптомные. Так, 32 человека были госпитализированы в инфекционный стационар, 15 человек взяты на домашний карантин, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах всего 560 мест, из них 270 свободных, в карантинных стационарах всего 500 мест, из них все свободные. В инфекционных и карантинных стационарах проходят лечение 290 человек.

Проведены лабораторные исследования (ПЦР) – 308 525, в сутки 2 017. На сегодняшний день на территории города работают 22 мобильные группы по мониторингу соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

На 30 марта 2021 года проведена проверка 311 объектов. В 27 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

Призываем соблюдать карантинные требования!