На территории города Шымкент ведется постоянный мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

За прошедшие сутки в городе проведены проверки 373 объектов (350 объектов предпринимательства, 23 частных объектов), из них выявлено нарушение требований карантинного режима на 14 объектах.

Кроме того, на 6 апреля зарегистрировано 72 случая заражения КВИ: 16 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 56 человек взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1380 коек (городской инфекционный центр – 560, клиника Атамекен – 500, ТОО «14 емдеу орталығы» – 320 коек), наполняемость коек – 26,7%. Свободны 1012 коек. В инфекционном стационаре лечатся 368 больных.

Соблюдайте меры предосторожности для себя и своих близких!