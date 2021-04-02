Сегодня в Шымкенте состоялось очередное заседание оперативного штаба, созданного в связи с пандемией.

На совещании были рассмотрены системные вопросы борьбы мегаполиса с COVID-19 и ход исполнения поручений Главы государства, данных вчера, 1 апреля, в ходе совещания, посвященного эпидемиологической ситуации в стране.

Отметив осложнение эпидемиологической ситуации в Шымкенте, аким города поручил усилить разъяснительную работу среди населения по строгому соблюдению масочного режима и социальной дистанции, а также призвал жителей города воздержаться от посещения мест массового скопления людей, сообщает Пресс-служба акимата города Шымкент.

«За последние двое суток в городе зарегистрировано 147 инфицированных. Этот показатель растет с каждым днем. Поэтому город Шымкент вошел в «желтую зону» по распространению коронавируса. Единственный способ защититься от этой опасной эпидемии — это принять вакцину против коронавируса. Поэтому специалисты отрасли должны усилить работу в этом направлении, усилить разъяснительную работу среди населения», — сказал аким города.

Как сообщил руководитель управления здравоохранения Б.Позилов, на сегодняшний день в Шымкенте в целом 1-й компонент вакцины против коронавируса привиты 7 400 гражданам, а второй компонент — 3 385 гражданам. Он также добавил, что вакцинация против инфекции проводится в 26 лечебных учреждениях города и в выходные дни. Дополнительно в 10 организациях первичной медико-санитарной помощи подготовлены специальные кабинеты для проведения прививок.

Аким города Мурат Айтенов отметил, что в городе разработаны 3 сценария борьбы с коронавирусом, подчеркнув, чтобы не повторяли прошлогодних ошибок.

«В настоящее время ведется работа по сценарию А. По данному сценарию готовы 1 380 коек. По сценариям B и C мы должны довести до 5 тысяч коек. Обеспечение соответствующим оборудованием, лекарствами, по прибытии в каждый район, является обязанностью главного врача. При этом они должны разработать алгоритм приема больных. Необходимо следить, чтобы люди не собирались и не выстаивали в очередях. Отработать подготовку, выявить недостатки, рассмотреть пути решения», — сказал М.Айтенов.

В свою очередь, главный врач города отметил, что в медицинских организациях города созданы все необходимые условия для лечения больных коронавирусной инфекцией. Он сообщил, что в медицинских организациях есть запас медикаментов на 900 млн тенге, которого хватит на два месяца. Кроме того, функционируют 11 ПЦР-лабораторий, представляющие услуги жителям города. Всего мощность лабораторий составляют 6 270 тестов в сутки.

Стоит отметить, за прошедшие сутки зарегистрировано 96 случаев заражения COVID-19. А, в городе с начала года зарегистрировано 1 440 случаев. На сегодняшний день в городе имеется 1 380 коек, из них 1 067 коек свободны. В инфекционных и карантинных больницах проходят лечение 313 больных. Наполняемость коек в больнице составляет 22%.