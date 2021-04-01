Аким города Шымкент Мурат Айтенов и депутаты городского маслихата во главе с Б.Нарымбетовым ознакомились с деятельностью средней школы №137.

Образовательное учреждение, расположенное в микрорайоне Самал-3, рассчитано на 1200 мест. Строительство началось в конце 2018 года. Генеральный подрядчик — ТОО «Атамекен корпорациясы».

Школа оснащена специализированными мастерскими для мальчиков и девочек, STEM-кабинетом, спортзалом, столовой.

Аким города осмотрел классы, ознакомился с книжной выставкой «Оқуға құштар мектеп — оқуға құштар ұлт». Кроме того, он посетил спортивные секции, где понаблюдал за игрой в шахматы.

— Необходимо заняться укреплением здоровья детей, развитием массового спорта. Для этого важно вовлечь учащихся в спортивные кружки. Дети, обучившиеся в современных школах, — залог нашего светлого будущего. Наряду с качеством образования, нельзя забывать и о безопасности детей, — отметил в конце посещения аким города и оставил запись в памятной книге школы.