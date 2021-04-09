Полицейские Туркестанской области задержали алматинца, причастного в краже наручных часов.

Сотрудники Сайрамского районного управления полиции задержали жителя г. Алматы, подозреваемого в краже наручных часов из придорожного магазина. В дежурную часть Сайрамского РУП с заявлением обратился местный житель, работник АЗС, расположенного возле п. Кайнар-булак. Потерпевший сообщил, что неизвестные лица похитили с полки его магазина наручные часы марки «Baldini» стоимостью 50 тысяч тенге.

Следственно-оперативной выехали на место преступления и провели все необходимые мероприятия. С целью задержания воришек полицейские организовали подворный обход близлежащих территорий, опросили очевидцев и проверили камеры видеонаблюдения.

В результате оперативно-розыскных мероприятий и благодаря профессиональным навыкам сотрудники полиции Сайрамского РУП в течение недели задержали подозреваемого в г. Алматы. Им оказался житель «южной столицы», который полностью признался в содеянном. Изъятые в качестве вещественных доказательств похищенный товар полицейские вернули законному владельцу.

Как признался молодой человек, наручные часы он похитил для собственного пользования. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье 188 УК РК «кража». Подозреваемый находится под подпиской. Следствием выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.