Отчеты по результатам I-II фаз и промежуточный отчет III фазы клинических исследований вакцины QAZVAC подтверждают ее безопасность.

На основании предоставленных отчетов, в соответствии с правилами временной государственной регистрации вакцин против COVID-19, утвержденных постановлением Правительства РК от 15 декабря 2020 года № 850, вакцина допускается к медицинскому применению. Напомним, что временное регистрационное удостоверение QAZVAC было выдано 31 декабря 2020 года.

Третья стадия испытаний казахстанской вакцины уже прошла отметку в 50% субъектов исследования, предусмотренных протоколом, и ее завершение планируется 25 июня текущего года. После этого будет проведена полная оценка эффективности QAZVAC.

Клинические исследования вакцин, в том числе в III фазе, продолжаются во всем мире. Так, исследования по «Спутник V» Российская Федерация планирует завершить только в начале мая 2021 года, а многие фармацевтические компании мира закончат исследования своих разработок к 2022-2023 годам.