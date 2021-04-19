В Шымкенте полным ходом идет вакцинация представителей различных отраслей против коронавирусной инфекции.

Сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям города Шымкент и государственного учреждения «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» принимают активное участие в вакцинации против коронавируса.

Вакцину сотрудники Департамента получили в областном консультативно-диагностическом медицинском центре и поликлинике «Ай Нуры». По инструкции врачей привитые специалисты по ЧС, находились под врачебным наблюдением до 30 минут. Врачи рассказали о том, какой эффект может быть от прививки, о мерах предосторожности, а также обозначили даты получения второй дозы вакцины.

В настоящее время прививку получили более 150 сотрудников Департамента по ЧС и Службы пожаротушения.

Прививочные пункты в городе работают на 38 учреждениях. Призываем жителей города как можно скорее пройти вакцинацию по месту регистрации.