Незаконных рыболовов задержали на Шардаинском водохранилище.

Поймать мужчин удалось инспекторам охотзоопрома совместно с природоохранной полицией в районе Жетысайского моста.

Улов браконьеров оказался немалым — 90 килограмм рыбы. Ее они бросили в лодке, когда бежали от прирооохранников. Ловили рыбу мужчины самым что ни на есть варварским методом, при помощи электроудочки, оглушая рыбу электрическими разрядами. А между тем, сейчас у рыб начался сезон нереста, когда рыбачить запрещено даже с разрешением.

Браконьеров задержали и передали в Мактаральское районное управление полиции. Мужчин ждет внушительный штраф.