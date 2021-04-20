Булавку нашли в дыхательных путях трехмесячного малыша в Шымкенте.

В больницу ребенок поступил несколько дней назад, он задыхался. По словам врачей, булавку малышу в нос засунул его двухлетний брат. Врачи городской детской клинической больницы сделали операцию и извлекли металический предмет. Несмотря на то, что операцию провели без разрезов, она была достаточно сложной, говорят врачи. Оказалось, что булавка застряла в трахее малыша.

Рассказывает Аким ТЮЛЬКУБАЕВ, хирург клинической детской больницы г.Шымкента: Во время операции нам пришлось действовать очень быстро. Потому что ребенок маленький, и из за недостатка кислорода его состояние с каждой минутой ухудшалось. Ребенок почти не дышал. Благо, что булавка не была открытой.