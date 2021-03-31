В Шымкенте начали выдачу социальных пакетов для детей из малоимущих семей.

Наборы из продуктов и бытовой химии, в третьем городе-миллионнике выдают в 4 точках, три из них — магазин GraMad. Для этого в них открыли специальные пункты выдачи, где специалисты помогают получить соцпакеты быстро и без очередей.

У Валентины Мальцевой пятеро детей. Младшему сыну женщины всего год и семь месяцев. Сегодня многодетная мама пришла за адресной социальной помощью. Говорит, содержимого этих коробок хватит надолго, а сегодня на столе у детей к чаю появятся еще и сладости.

«Мыло оно очень, зубная паста, больше всего. Ну и конфеты, печенье, соки, потому что нет зачастую возможности купить все это. Помощь хорошая, спасибо», — говорит Валентина МАЛЬЦЕВА, мать пятерых детей.

Состав продуктовых наборов отличается в зависимости от возраста: один на малышей от года до 3 лет и второй на детей постарше от 3 до 6 лет. Наборы с продуктами будут выдавать ежемесячно. Еще одну коробку, полную гигиенических средств с мылом, зубной пастой, порошком и многим другим, семьи будут получать раз в квартал.

«ТОО «GraMad» начал раздачу с 20 марта для семей, получающих АСП. В ходе этого проекта более 50 тысяч детей будут регулярно получать необходимые продукты. В возрасте от 1 до 3, от 3 до 6, и наборы гигиены от 1 до 6 лет. Состав наборов сформирован на основании рекомендаций Министерства здравоохранения с учетом физиологических особенностей, соотношения пищевой и энергетической ценности продуктов и нормы их употребления в соответствии с возрастом. Наборы включают в себя различные крупы, пюре, молоко и др. Продукты витаминизированы, что позволит компенсировать возможную нехватку витаминов в подрастающем организме», — говорит Айнур ИЗБАСАР, менеджер по проекту АСП.

О правилах получения государственной адресной социальной помощи подробнее можно узнать в отделах труда и социальной защиты населения при районных акиматах. Там же можно и подать заявку для включение в список на получение наборов.

«Я обратилась в отдел труда и социальной защиты, сказали, что мои дети имеют право получать АСП. Вот сегодня пришла, все быстро оформили, отдали наборы. Спасибо большое!», — говорит Севара ЮНУСМЕНОВА, мать троих детей.

Выдают адресную социальную помощь поэтапно по графику. Узнать адреса пунктов выдачи и другую информацию можно в телеграмм боте @aspgramadbot. Для этого нужно ввести ИИН своего ребенка. Всего в Шымкенте открыты 4 центра выдачи социальных пакетов, они работают с 9 утра до 6 часов вечера.

Центры выдачи социальных пакетов находятся по адресу:

Енбекшинский район, Жибек жолы 58 ост.Кабиско «GraMaD Hypermarket»

Альфарабийский район, Жангельдина 3 ост.Айгуль «GraMaD Supermarket»

Абайский район, Тамерлановское шоссе 129 Бекжан автовокзал

Каратауский район, Мкр-Кайтпас 1 ул. Кушерова 10, рядом с магазином Береке