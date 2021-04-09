Эпидситуация в Шымкенте остается сложной.

За прошедшие сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 72 шымкентцев. По словам руководителя управления здравоохранения, большинство тех, чей тест на Ковид-19 дал положительный результат, не соблюдали карантин — не удержались от посещения кудалыков и свадеб. Некоторые, после неоправданного веселья, поступают в больницу тяжелом состоянии.

«Очень многие из тех, кто тяжело болеет, заразились именно на тоях. Например, у нас одна пациентка, пятидесяти семи лет, поехала на свадьбу к дочери в Алматы. Вернулась и почувствовала недомогание. Ее госпитализировали с коронавирусной инфекцией, она очень тяжело перенесла болезнь, находилась в реанимации , но врачам удалось ее спасти. Ей предстоит долгая реабилитация», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

С начала года в Шымкенте коронавирусной инфекцией заболели 1872 человека. 21 пациент скончался. В реанимационных отделениях врачи сейчас борются за жизнь 20 шымкентцев.

После того, как вакцина стала доступна всем, прививку сделали более 13 тысяч горожан. Сегодня в Шымкент привезли еще 30 тысяч доз Спутника.

«Привезли 30 тысяч доз вакцины, теперь мы будем распределять их по прививочным пунктам. Главное, о чем я хочу попросить горожан, не забывайте, что после прививки требуется обязательная ревакцинация спустя 21 день, иначе иммунитет не выработается», — подчеркнул Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

За месяц инфицированных в Шымкенте стало в два раза больше. Резко выросло и число вызовов скорой.