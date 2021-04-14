Управлением цифровизации города Шымкент за 1 квартал 2021 года проведена определенная рабо т а.

Руководитель управления Асет Абдраханов доложил о проделанной работе.

По словам руководителя управления, обеспечение города качественным интернетом в рамках государственной программы «Цифровой Казахстан» разделено на 3 этапа. Работы по 1 этапу полностью завершены.

На 2 этапе были рассмотрены 14 населенных пунктов, координаты которых согласованы с операторами мобильной связи. В частности, проведены земляные и бетонные работы в микрорайонах Ынтымак-2 (Турлан) и Тассай, начаты работы по оформлению земельных участков в микрорайонах Солтустик-Батыс, Кайнарбулак (дачный массив), объездной дороги А2, территория аэропорта, трасса Р-32, Курсай.

Для 3-го этапа определены 30 жилых массивов на территории города, в которых ведется работа по прокладке оптических линий. Все эти работы будут проводиться за счет частных инвесторов. Со стороны «Самғау-Телком» в жилых массивах Тассай, Таскен проведен кабель на 2 улицы (200 домов), принимаются дополнительные заявки от жителей.

Кроме того, до конца июля текущего года в местах массового скопления людей будут установлены 30 бесплатных точек wi-fi.