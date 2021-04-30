С начала года в Шымкенте по программе занятости «Еңбек» трудоустроили почти 6 тысяч человек.

Еще 15 тысяч горожан планируют обеспечить работой до конца года. На краткосрочное обучение по разным специальностям уже направлено 2,5 тысячи безработных без диплома об образовании. Это — небольшие цифры для города миллионника, но специалисты уверяют, трудоустраивать станут больше.

«По вопросу занятости на этот год насчитывается 433 тысячи человек. Трудоустроено 411 тысяч. Остались двадцать тысяч. Мы создадим условия для того, чтобы охватить их мерами трудоустройства до конца года. Мы сейчас создали специальную группу. Там есть наше управление, Управление предпринимательства, строительства, все управления. Привлекаем представителей индустриальных, экономических зон, которым нужны сотрудники», — говорит Ерман БЕКМУРАТОВ, временно исполняющий обязанности руководителя управления занятости и социальной защиты г.Шымкента.

Оптимизируют в Шымкенте инструменты социальной поддержки. Продолжается разработка так называемого «социального кошелька». В нем будут хранить все средства, которые выделяет государство. В приложении можно будет проводить денежные операции, совершать покупки. В Шымкенте работает портал соцуслуг. Здесь можно заказать — коляски, ходунки, костыли. Их, получатели госуслуг, могут выбрать самостоятельно.

На адресную социальную помощь Шымкенту в этом году выделено 13,5 млрд тенге. С начала года продуктовые и бытовые наборы получили почти 35 тысяч семей.