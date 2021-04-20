В преддверии 9 мая — ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла окажут разовую денежную помощь.

Сейчас специалисты управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента работают по выполнению решения городского маслихата по выплатам ветеранам войны и тыловикам.

Улдана БЕКБАУ, руководитель отдела управления занятости населения и социальной защиты г. Шымкента:»По решению маслихата 21 ветерану ВОВ г. Шымкента окажут социальную помощь в виде разовой денежной выплаты в размере 360 МРП , /с учетом , того что в текущем году МРП равен 2917/ ветераны получат 1 050 120 тенге. Также до конца апреля на расчетный счет 3 300 труженикам тыла перечислят по 35004 тенге, им по решению маслихата предусмотрена социальная денежная помощь в 12 МРП». Все выплаты будут перечислены до 1 Мая».

Шынар Оразова