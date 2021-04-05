Аттестация выпускников школ в Шымкенте начнется 28 мая.

Стало известно, когда в Шымкенте будет проходить аттестация выпускников школ 2020-2021 учебного года.

В этом году для учащихся 9/10 классов:

28 мая – письменный экзамен – письменная работа по языку обучения в форме эссе по казахскому/русскому языку и родному языку для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла;

3 июня – письменный экзамен по математике (алгебре);

7 июня – письменный экзамен по казахскому языку и литературе в классах с другим языком обучения и письменный экзамен по русскому языку и литературе в классах с казахским языком обучения.

Для учащихся 11/12 классов:

1 июня — письменный экзамен – письменная работа по языку обучения в форме эссе по казахскому/русскому языку и родному языку для школ с углубленным изучением предметов гуманитарного цикла;

4 июня – письменный экзамен по алгебре и началам анализа;

10 июня – тестирование по казахскому языку в школах с другим языком обучения и по русскому языку в школах с казахским языком обучения.

Повторная итоговая аттестация будет проводиться с соблюдением санитарных требований.