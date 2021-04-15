За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 2641 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 650, город Алматы — 657, город Шымкент — 111, Акмолинская область — 85, Актюбинская область — 109, Алматинская область — 220, Атырауская область — 113, Восточно-Казахстанская область — 95, Жамбылская область — 38, Западно-Казахстанская область — 117, Карагандинская область — 202, Костанайская область — 28, Кызылординская область — 65, Мангистауская область — 52, Павлодарская область — 45, Северо-Казахстанская область — 26, Туркестанская область — 28.
Всего в стране выявлено 278695 заболевших.