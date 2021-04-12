За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2290 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 398, город Алматы — 610, город Шымкент — 53, Акмолинская область — 108, Актюбинская область — 105, Алматинская область — 283, Атырауская область — 110, Восточно-Казахстанская область — 33, Жамбылская область — 53, Западно-Казахстанская область — 118, Карагандинская область — 205, Костанайская область — 31, Кызылординская область — 35, Мангистауская область — 37, Павлодарская область — 48, Северо-Казахстанская область — 36, Туркестанская область — 27.
Всего в стране выявлено 271809 заболевших.