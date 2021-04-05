За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 1921 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 368, город Алматы — 611, город Шымкент — 48, Акмолинская область — 52, Актюбинская область — 61, Алматинская область — 255, Атырауская область — 103, Восточно-Казахстанская область — 34, Жамбылская область — 26, Западно-Казахстанская область — 105, Карагандинская область — 88, Костанайская область — 35, Кызылординская область — 18, Мангистауская область — 31, Павлодарская область — 54, Северо-Казахстанская область — 20, Туркестанская область — 12.
Всего в стране выявлено 255028 заболевших.