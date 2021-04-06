За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1809 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 242, город Алматы — 585, город Шымкент — 30, Акмолинская область — 60, Актюбинская область — 153, Алматинская область — 278, Атырауская область — 64, Восточно-Казахстанская область — 23, Жамбылская область — 28, Западно-Казахстанская область — 101, Карагандинская область — 90, Костанайская область — 34, Кызылординская область — 39, Мангистауская область — 11, Павлодарская область — 31, Северо-Казахстанская область — 24, Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлено 256837 заболевших.