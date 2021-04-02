За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2077 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 427, город Алматы — 595, город Шымкент — 96, Акмолинская область — 50, Актюбинская область — 127, Алматинская область — 239, Атырауская область — 103, Восточно-Казахстанская область — 41, Жамбылская область — 18, Западно-Казахстанская область — 104, Карагандинская область — 144, Костанайская область — 36, Кызылординская область — 27, Мангистауская область — 22, Павлодарская область — 21, Северо-Казахстанская область — 5, Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлен 248931 заболевший.