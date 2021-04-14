За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2229 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 465, город Алматы — 612, город Шымкент — 74, Акмолинская область — 98, Актюбинская область — 100, Алматинская область — 226, Атырауская область — 93, Восточно-Казахстанская область — 25, Жамбылская область — 36, Западно-Казахстанская область — 115, Карагандинская область — 197, Костанайская область — 29, Кызылординская область — 32, Мангистауская область — 31, Павлодарская область — 41, Северо-Казахстанская область — 33, Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлены 276054 заболевших.