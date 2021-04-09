За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2440 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 446, город Алматы — 717, город Шымкент — 72, Акмолинская область — 101, Актюбинская область — 116, Алматинская область — 254, Атырауская область — 149, Восточно-Казахстанская область — 49, Жамбылская область — 38, Западно-Казахстанская область — 110, Карагандинская область — 169, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 43, Мангистауская область — 33, Павлодарская область — 38, Северо-Казахстанская область — 49, Туркестанская область — 23.
Всего в стране выявлены 263943 заболевших.