За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2586 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 578, город Алматы — 710, город Шымкент — 81, Акмолинская область — 98, Актюбинская область — 117, Алматинская область — 325, Атырауская область — 137, Восточно-Казахстанская область — 55, Жамбылская область — 39, Западно-Казахстанская область — 125, Карагандинская область — 160, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 22, Мангистауская область — 43, Павлодарская область — 28, Северо-Казахстанская область — 16, Туркестанская область — 19.
Всего в стране выявлены 261503 заболевших.