За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2696 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 471, город Алматы — 667, город Шымкент — 80, Акмолинская область — 92, Актюбинская область — 125, Алматинская область — 281, Атырауская область — 114, Восточно-Казахстанская область — 83, Жамбылская область — 58, Западно-Казахстанская область — 231, Карагандинская область — 218, Костанайская область — 32, Кызылординская область — 47, Мангистауская область — 65, Павлодарская область — 47, Северо-Казахстанская область — 29, Туркестанская область — 56.
Всего в стране выявлено 294946 заболевших.