За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2828 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 636, город Алматы — 677, город Шымкент — 126, Акмолинская область — 102, Актюбинская область — 200, Алматинская область — 243, Атырауская область — 127, Восточно-Казахстанская область — 105, Жамбылская область — 43, Западно-Казахстанская область — 109, Карагандинская область — 210, Костанайская область — 29, Кызылординская область — 58, Мангистауская область — 33, Павлодарская область — 37, Северо-Казахстанская область — 45, Туркестанская область — 48.
Всего в стране выявлен 287001 заболевший.