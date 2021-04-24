За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2837 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 547, город Алматы — 694, город Шымкент — 110, Акмолинская область — 147, Актюбинская область — 139, Алматинская область — 205, Атырауская область — 128, Восточно-Казахстанская область — 95, Жамбылская область — 73, Западно-Казахстанская область — 172, Карагандинская область — 234, Костанайская область — 30, Кызылординская область — 69, Мангистауская область — 57, Павлодарская область — 54, Северо-Казахстанская область — 42, Туркестанская область — 41.
Всего в стране выявлено 303570 заболевших.