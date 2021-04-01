За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1873 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 512, город Алматы — 515, город Шымкент — 51, Акмолинская область — 48, Актюбинская область — 86, Алматинская область — 220, Атырауская область — 75, Восточно-Казахстанская область — 34, Жамбылская область — 26, Западно-Казахстанская область — 98, Карагандинская область — 95, Костанайская область — 37, Кызылординская область — 15, Мангистауская область — 19, Павлодарская область — 17, Северо-Казахстанская область — 17, Туркестанская область — 8.
Всего в стране выявлены 246854 заболевших.