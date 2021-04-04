За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2054 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 476, город Алматы — 572, город Шымкент — 63, Акмолинская область — 46, Актюбинская область — 82, Алматинская область — 278, Атырауская область — 100, Восточно-Казахстанская область — 37, Жамбылская область — 25, Западно-Казахстанская область — 109, Карагандинская область — 84, Костанайская область — 35, Кызылординская область — 38, Мангистауская область — 24, Павлодарская область — 41, Северо-Казахстанская область — 18, Туркестанская область — 26.
Всего в стране выявлено 253107 заболевших.