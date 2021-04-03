коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 647,

город Алматы — 438,

город Шымкент — 66,

Акмолинская область — 48,

Актюбинская область — 137,

Алматинская область — 258,

Атырауская область — 110,

Восточно-Казахстанская область — 42,

Жамбылская область — 23,

Западно-Казахстанская область — 112,

Карагандинская область — 85,

Костанайская область — 35,

Кызылординская область — 32,

Мангистауская область — 25,

Павлодарская область — 31,

Северо-Казахстанская область — 17,

Туркестанская область — 16.

Всего в стране выявлены 251053 заболевших.

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