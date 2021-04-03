За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2122 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 647,
город Алматы — 438,
город Шымкент — 66,
Акмолинская область — 48,
Актюбинская область — 137,
Алматинская область — 258,
Атырауская область — 110,
Восточно-Казахстанская область — 42,
Жамбылская область — 23,
Западно-Казахстанская область — 112,
Карагандинская область — 85,
Костанайская область — 35,
Кызылординская область — 32,
Мангистауская область — 25,
Павлодарская область — 31,
Северо-Казахстанская область — 17,
Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлены 251053 заболевших.