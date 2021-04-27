За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2284 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 294, город Алматы — 689, город Шымкент — 35, Акмолинская область — 146, Актюбинская область — 65, Алматинская область — 264, Атырауская область — 55, Восточно-Казахстанская область — 68, Жамбылская область — 57, Западно-Казахстанская область — 91, Карагандинская область — 250, Костанайская область — 26, Кызылординская область — 52, Мангистауская область — 28, Павлодарская область — 87, Северо-Казахстанская область — 26, Туркестанская область — 51.
Всего в стране выявлено 311400 заболевших.