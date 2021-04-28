За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2682 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 439, город Алматы — 698, город Шымкент — 90, Акмолинская область — 139, Актюбинская область — 83, Алматинская область — 268, Атырауская область — 98, Восточно-Казахстанская область — 78, Жамбылская область — 69, Западно-Казахстанская область — 173, Карагандинская область — 256, Костанайская область — 25, Кызылординская область — 57, Мангистауская область — 55, Павлодарская область — 103, Северо-Казахстанская область — 29, Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлены 314082 заболевших.