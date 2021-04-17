За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2822 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 653, город Алматы — 680, город Шымкент — 121, Акмолинская область — 89, Актюбинская область — 161, Алматинская область — 248, Атырауская область — 119, Восточно-Казахстанская область — 98, Жамбылская область — 41, Западно-Казахстанская область — 114, Карагандинская область — 205, Костанайская область — 29, Кызылординская область — 75, Мангистауская область — 76, Павлодарская область — 35, Северо-Казахстанская область — 43, Туркестанская область — 35.
Всего в стране выявлены 284173 заболевших.