За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2842 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 591, город Алматы — 709, город Шымкент — 88, Акмолинская область — 103, Актюбинская область — 202, Алматинская область — 355, Атырауская область — 131, Восточно-Казахстанская область — 60, Жамбылская область — 49, Западно-Казахстанская область — 127, Карагандинская область — 210, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 42, Мангистауская область — 30, Павлодарская область — 42, Северо-Казахстанская область — 46, Туркестанская область — 24.
Всего в стране выявлено 269519 заболевших.