За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2853 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 566, город Алматы — 675, город Шымкент — 105, Акмолинская область — 150, Актюбинская область — 130, Алматинская область — 180, Атырауская область — 80, Восточно-Казахстанская область — 101, Жамбылская область — 77, Западно-Казахстанская область — 155, Карагандинская область — 255, Костанайская область — 26, Кызылординская область — 70, Мангистауская область — 57, Павлодарская область — 146, Северо-Казахстанская область — 35, Туркестанская область — 45.
Всего в стране выявлено 319818 заболевших.