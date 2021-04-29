За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2883 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 584, город Алматы — 695, город Шымкент — 114, Акмолинская область — 140, Актюбинская область — 128, Алматинская область — 185, Атырауская область — 110, Восточно-Казахстанская область — 92, Жамбылская область — 79, Западно-Казахстанская область — 153, Карагандинская область — 258, Костанайская область — 25, Кызылординская область — 77, Мангистауская область — 62, Павлодарская область — 112, Северо-Казахстанская область — 27, Туркестанская область — 42.
Всего в стране выявлено 316965 заболевших.