За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 2894 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 511, город Алматы — 698, город Шымкент — 131, Акмолинская область — 126, Актюбинская область — 226, Алматинская область — 195, Атырауская область — 133, Восточно-Казахстанская область — 98, Жамбылская область — 70, Западно-Казахстанская область — 181, Карагандинская область — 228, Костанайская область — 31, Кызылординская область — 71, Мангистауская область — 67, Павлодарская область — 48, Северо-Казахстанская область — 41, Туркестанская область — 39.
Всего в стране выявлены 300733 заболевших.