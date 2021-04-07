Заместитель акима города Шымкент Максут Исахов по жалобам жителей, озвученных на личном приеме, посетил жилой массив Акжар.

В соответствии с поручением акима города, на сегодняшний день ведется работа по личному приему жителей, решению их проблем.

Жители жилого массива обратились с жалобами на отсутствие спортивных площадок для взрослых и качество дорог. В населенном пункте, где проживает около пяти тысяч человек, в этом году планируется провести строительство 5 спортивных стадионов и ряда дорог.

— Нужно понимать, что в целом работы по строительству дорог будут проводиться по мере необходимости. Например, если по данной улице будут проходить 2000 человек и по другой улице 200 человек, мы, конечно же, отдаем приоритет главным улицам, с высокой проходимостью людей. Остальные дороги будут выполнены поэтапно, в соответствии с планом, — сказал на встрече заместитель акима города.

Жители предложили использовать в качестве спортивной площадки пустующие земли, находящиеся в частной собственности. В результате с землевладельцем проведена разъяснительная работа, согласована реализация проекта через государственные программы.