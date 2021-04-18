В свою бытность эта местность была оживленной точкой бассейна реки Арысь, центром всей округи и притяжением религиозно-общественной жизни для правоверных. По праздникам здесь велась бурная торговля на базарах-ярмарках, собиравших окрестный люд. Вот почему и мечеть и прилегающая территория стали называться «Ишан-Базар». Другие названия мечети – Кумеш (по названию речки), Аккойлы (название одного из местных родов). Полузабытое название – мечеть Ахуна, так называли казахского поэта Нысанбайулы Нуралы (1857-1930), учившегося в медресе при мечети.

Известно, что начало строительства мечети берёт в 1880-х гг. Сооружалась она на протяжении почти трёх десятилетий, но так и осталась недостроенной. Данное обстоятельство никак не сказалось на архитектурных достоинствах памятника, и мечеть Ишан-Базар являлась примером настоящего произведения зодчества. К 80-м годам ушедшего века состояние памятника было удручающим зрелищем руин, пополнявших длинный список деяний времени оголтелого атеизма.

В традициях мусульманского зодчества строились мечети квартальные, базарные, сельские и городские для совершения ежедневного пятикратного намаза, городские соборные мечети (жума), где на пятничную молитву и проповедь собирались ревностные мусульмане города. При медресе и в крупных мемориальных комплексах, а также на кладбищах были свои мечети. Особым статусом выделялась категория сооружений, предназначавшаяся для массовых молений во время двух значимых мусульманских праздников – ид аль-атха/курбан-байрам/айт и ид аль-фитр/ураза-байрам/айт, когда на праздничное богослужение собирались массы прихожан, заполнявших молитвенный зал и территорию перед мечетью.

Поводом для общественных молений могли быть и значимые социальные события, природные катаклизмы, затрагивающие жизненный уклад всего населения. Такие мечети, как Ишан-Базар, назывались намазгах или муссала, идгах. Строились они за городской чертой или близ крупных селений, имевших базары. Миссия намазгах – служить местом сосредоточения многочисленных масс людей, взывающих в едином порыве к милости Всевышнего.

В условиях скученной городской застройки такие моления были затруднены и требовали обширного пространства. Поэтому получили поступательное развитие типы загородных мечетей – намазгах, от несложных построек до монументальных зданий, со многими помещениями и сквозными галереями – айванами. Такие объёмные сооружения окончательно оформились как загородные мечети в XVI-XVII веках. Ишан-Базар – воплощение завершающего звена эволюции загородных мечетей, построенной не отходя от классических форм, присущих архитектурно-строительным нормам среднеазиатского культового зодчества.

Народная молва гласит, что в данной местности жили поэты Сагиндык и Егемберды, учившийся около тридцати лет в Бухаре, получивший титул ишана – главы и наставника мусульманской общины, авторитет которого был признан местным населением. Его сын Мадикара также учился в Бухаре. Он и был инициатором строительства мечети, руководил ходом строительства.

По другим сведениям, сам Егемберды был имамом этой мечети. Фундамент закладывали два мастера из Ташкента, архитектурно-строительный контроль осуществлял также ташкентский зодчий Юсуп. Многокупольная мечеть состояла из девяти помещений – просторного молитвенного зала – михраба с прилегающими с севера и юга парами квадратных комнат. Широкие арки объединяли михрабный зал с комнатами, создавая ощущение перетекающего пространства. В углах здания располагались худжры для имама и учеников медресе.

Украшением мечети был развитый айван, обращённый к восходу солнца, к преклонённым в молитве. Над всем сооружением главенствовал центральный купол на высоком цилиндрическом барабане, перекрывшим главный молитвенный зал. Архитектурно-строительные приёмы при возведении мечети Ишан-Базар были впервые применены при строительстве Биби-Ханым в Самарканде (1399-1404 гг.),встречаются они и в скромных культовых постройках позднего средневековья. По мнению исследователей, социальный статус мечети Аккойлы выходил за рамки просто места, где отправлялись мусульманские обряды и обучались имамами мюриды. Ишан-Базар привлекал толпы людей не только как центр духовного сплочения, но и как центр общественного единения в нужную пору.

Расстояние до объекта около 40 км. в северо-восточном направлении к мосту через Арысь, минуя Комешбулак и далее, не доезжая моста свернуть налево по указателям.

Агзам Рустемов