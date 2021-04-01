На ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» прошел день открытых дверей для представителей СМИ, экоактивистов и заинтересованных служащих государственных органов, а также представителей и общественности г. Шымкента.

Для обеспечения безопасности работников завода и гостей были соблюдены все меры безопасности с соблюдением социальной дистанции, только после этого визитеры были допущены к ознакомительной экскурсии. В ходе которого участники встречи воочию увидели какие мероприятия проводятся шымкентским нефтеперерабатывающим заводом в соответствии с требованиями норм экологического законодательства РК.

В рамках госпрограммы индустриально-инновационного развития была проведена модернизация и реконструкция Шымкентского НПЗ. Как пояснили специалисты предприятия, целью модернизации и реконструкции завода предусматривалось восстановление проектной мощности переработки до 6,0 млн тонн нефти в год и увеличение переработки нефти, а также выпуска моторных топлив классов К4, К5.

— Мы начали сотрудничество с 2001 года и сегодня поездка показала, что на заводе много кардинально изменилось, особенно с точки зрения соблюдения экологических требований. А именно — очистка воды , выбросы в воздух, это чувствуется и видно сразу И то, что касается технологических процессов, конечно, это выпуск топлива высшего октанового числа К4, К5, которые имеют стандарт качества Европейского Союза. Поэтому проведенная модернизация, позволила заводу увеличить выпуск качественной продукции с соблюдением высоких экологических требований, — говорит Карл АНЗЕЛЬМ, руководитель технического отдела экспедиции.

Установки модернизации, которые направлены на экологический эффект значительного снижение и исключение выбросов, сбросов, размещение отходов в окружающую среду впечатлили гостей. Они убедились что, ПКОП свою деятельность производит в соответствии с требованиями норм экологического законодательства РК, не превышая предельно допустимых выбросов, сбросов и размещение отходов.

Требования экологического нового Кодекса ужесточились. И поэтому руководство завода намерено продолжать работу в данном направлении. Согласно природоохранных мероприятий на следующие 5 лет намечены большие проекты.

-Данный план согласован и утвержден Министерством экологии и геологии природы РК, в рамках, которого запланированы определенные мероприятия, Установку АСМ автоматическую систему мониторинга, так как с 2023 года согласно требованиям Экологического кодекса все крупные предприятия 1-ой категории должны будут ввести контроль в автоматическом режиме онлайн времени и передачей всех сведений в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды. Так что работа в данном направлении ведется ПКОП, и мы планируем также усовершенствование печей произвести в ближайшие 5 лет, где будет произведена замена форсунок, предназначенных на использование газа, что позволит сократить выбросы сернистого ангидрида в атмосферу, считает Багила Турганбаева Б. и.о. начальника отдела охраны природы ТОО ПКОП.

Технологический процесс на заводе подчинен единой автоматизированной системе контроля. Высокий уровень противоаварийной автоматической защиты обеспечивает безопасную эксплуатацию и сводит к минимуму вероятность возникновения аварийных ситуаций, в том числе связанных с выбросами. Для исключения загазованности предусматривается автоматический контроль содержания сероводорода, углеводородных газов и паров в рабочих зонах. Кроме того, автоматизация процессов исключает человеческий фактор.