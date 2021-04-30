Шымкентцы, обнаружившие в квитанции графу услуги электрика и сантехника, обратились к в редакцию.

В одной из граф горожане увидели надпись «ИП «ЭлитСтрой» и начисленную сумму — 550 тенге. Люди интересовались, что это за услуги и если мы не пользовались, то за что платить?

С этим вопросом обратились в «Элитстрой», где нам пояснили, что не обязательно платить. Она предусматривалась как ежемесячный аванс на случай аварийной ситуации по принципу службы спасения «ЮГ». Руководство Омега 21 расторгает договор с этой организацией. И уже с мая месяца в квитанции этой графы не будет .