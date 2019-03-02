Телефон нашей редакции в феврале просто «разрывало» от звонков. Вопросы, в основном, касались счетов за коммунальные услуги. Если быть точнее, то горожане были возмущены тем, что получили счета за газ, которые не соответствуют показаниям счетчика.

Как пояснили в руководстве ТОО «РЦКУ-Шымкент» (это организация, которая занимается сбором показаний за газ и доставкой квитанций), произошел сбой в электронной системе. Но жители города, как оказалось, этим «отговоркам» уже не верят. На электронный адрес, мне, как журналисту, были присланы письма, в которых люди возмущены работой данной компании.

Вот одно из них (орфография и пунктуация автора сохранены).

«Здравствуйте! Меня зовут Марина, я проживаю в г. Шымкенте, в Абайском районе. На днях принесли свежую квитанцию для оплаты за газ (сунули в дверь), где показания расходятся с показаниями счётчика более чем на 200 куб. метров.

Действуя, согласно написанной инструкции от начальника ТОО РЦКУ ШЫМКЕНТ, выложенной в статье в одном новостном паблике в Интернете, я отправила фото показаний счетчика, квитанции, а также личные данные: ФИО, адрес, номер расчетного счета на Вацап данной организации (8-777-727-7721). Также пробовала дозвониться по всем номерам, указанным в квитанции и на Вацап. Результат — либо сбрасывают, либо не поднимают трубку. Сегодня получила ответ по Вацап, что я должна взять все свои документы, квитанцию, фото показаний счетчика и приехать к ним в организацию, для получения новой квитанции. Я, конечно возмущена:

1) Это работа контролёра данной организации списывать показания счётчика, либо просить, чтобы ему отправили на Вацап. Я работаю и не могу каждый месяц возить им показания, отстаивая в очередях и теряя свою зарплату.

2) Указом Президента РК, на сколько мне известно, с 01.01.2019 должно было произойти снижение тарифов ЖКХ. Конкретно за газ, конкретно в Шымкенте Министр национальной экономики назвал цифру 28,9 ТГ за 1 куб. метр газа. Но у нас начислили за январь 2019 г. по тарифу 32,4 ТГ за 1 куб.м

Создаётся впечатление, что организация, отвечающая за начисление платежей и потреблённого кубометров голубого топлива, не подчиняется законам и указам РК и, более того, идёт в разрез с ними?!

Жителям города (как вы видите эти случаи не единичны, а носят МАССОВЫЙ характер и уже на постоянной основе). Хочется разобраться в данной ситуации — кто за всем этим стоит и почему Акимат и Прокуратура не принимают никаких мер? Возможно, через вашу газету, будет результат. Очень надеемся на это. Этот беспредел нужно СРОЧНО прекращать!

С уважением, Марина».

Что нужно сделать горожанам

Первое

Абоненты, получившие квитанции, не соответствующие показаниям счетчика, должны обратиться по номеру Call-центра 58-48-68. Специалисты проконсультируют и постараются решить возникшую проблему. Такую информацию мы получили от руководителя ТОО «РЦКУ-Шымкент» Анарбека Айдосова. Тех, у кого есть время, просят подойти в газовый участок по месту жительства, с собой желательно взять квитанции за 2-3 месяца и сфотографировать счетчик с показаниями газа. Сотрудники газового хозяйства примут заявления и сделают перерасчет.

Call-центр РЦКУ г. Шымкент 8(7252) 58-48-68.

Второе. Если первый вариант не помог

Обратиться в антимонопольный комитет г. Шымкента, который находится по адресу: проспект Тауке хана, 82, или позвонить по номеру горячей линии 8 (7252) 53-55-15.

За январь 2019 года на недобросовестную работу газового хозяйства к антимонопольщикам поступило 51 заявление от жителей. По вопросам некачественной работы и необоснованных тарифов (не только по газу), жители могут обратиться в данное учреждение.

Наталья Провозина