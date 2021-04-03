Как выяснилось, мужчина оказался причастен к трем кражам чужого имущества.

В Отырарский РОП с заявлением обратился местный житель, ставший жертвой кражи. Как сообщил потерпевший, работающий в одной из медучреждений, из его служебного кабинета неизвестные похитили из сумки 50 тысяч тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК “Кража”.

Для раскрытия преступления сотрудники Отырарского РОП сразу же выехали по указанному адресу. Стражи порядка тщательно проверили близлежащие территории, опросили очевидцев. В результате полицейские задержали подозреваемого в краже по месту жительства. Им оказался местный житель, пожилой пенсионер.

Как выяснилось, мужчина оказался причастен к трем кражам чужого имущества. Похищенные деньги подозреваемый потратил. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Устанавливается причастность подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.