В сети разошелся ролик, на котором якобы проходит той семьи Марата Омарова, передает портал liter.kz

Как пишет издание, праздник организовали в честь свадьбы дочери композитора Зульфии Омаровой. Среди участников тоя были знаменитые гости: Сабина Алтынбекова и Кайрат Тунтеков.

Журналисты ТК Отырар обратились за ответом к главному санитарному врачу Шымкента и департамент полиции за комментариями.

Журналисты издания позвонили Марату Омарову, но певец на телефонный звонок не ответил.

Напомним, в марте 2020 Марат Омаров сочинил песню «Коронавирус Кет Кет Кет», которая стала вирусной по всему миру. Позже певец заявил, что его пригласили на концерт в Америку, где должен был находиться сам президент.