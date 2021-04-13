Певец Марат Омаров грозит судебными тяжбами тем, кто опорочил его честное имя, распространив недостоверную информацию.

Это видео, как и хит «Коронавирус, кет», стало вирусным. Молодожены веселятся в окружении певцов Марата Омарова, Кайрата Тунтекова, и известной волейболистки Сабины Алтынбековой с супругом.

Санврачи Шымкента отрицать не стали, «қыз ұзату» — проводы невесты — провели в одном из городских кафе, несмотря на запрет проведения праздничных торжеств.

— На основании опубликованного видео в социальных сетях о проведении свадебного мероприятия, Управлением санитарно-эпидемиологического контроля по Аль-Фарабийскому району Шымкента, было направлено письмо в акимат для проведения мониторирования и сбора документов для возбуждения административного взыскания в отношении нарушителей.

По некоторым данным, той во время карантина, устроили по случаю свадьбы дочери известного композитора Марата Омарова — Зульфии. Однако сам певец заявил, что появившееся в соцсетях видео — это монтаж, Омаров не был заказчиком торжества. Он, якобы, заскочил в кафе на несколько минут, а в нем в это время проходил той.