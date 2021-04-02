Для обеспечения борьбы с теневой экономикой и обеспечения прозрачности по всей цепочке движения товаров проводится Пилот внедрения сопроводительных накладных на товары (СНТ).

При Пилоте штрафы и другие санкции не применяются. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев.

Задача Пилота — отладить все системы, задействованные в этом процессе.

По многочисленным обращениям налогоплательщиков сроки Пилота перенесены: — по подакцизным товарам — до 1 июля 2021 года; — по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС – до 1 июля 2021 года; — по товарам Виртуального склада — до 1 ноября 2021 года.

По товарам из перечня изъятия ВТО и товарам с применением цифровой маркировки срок начала Пилота перенесен на 1 июля 2021 года, срок окончания — на 1 февраля 2022 года.

«Во исполнение поручения Главы Государства Пилот будет продлен до 1 октября текущего года», — сообщил Ж. Инкербаев.

Кроме того, он отметил, что для розничных магазинов нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и вести Виртуальный склад.

Для налогоплательщиков, которые занимаются розничной торговлей, в том числе так называемых «магазинов у дома» нет необходимости выписывать сопроводительные накладные на товары и вести Виртуальный склад. Они только подтверждают СНТ на приобретенную алкогольную продукцию и сигареты.

Такую процедуру можно осуществлять с помощью бесплатного мобильного приложения, доступного в PLAY MARKET.

По остальным товарам подтверждение полученной продукции не требуется.

Соответствующий пакет изменений в налоговое законодательство будет инициирован в ближайшее время.

Видеоуроки на эти темы размещены на сайте КГД и на YouTube канале «Внедрение СНТ в РК».