Девочку сбили насмерть в Шымкенте. 11 апреля смертельный наезд произошёл по улице Молдагулова возле Колоса.

Кадры на месте происшествия снял отец погибшей девочки. Мужчина пребывает в шоке и дрожащим голосом рассказывает, как автобус насмерть сбил его 4-летнюю дочь. По его словам, водитель не сразу заметил, что вообще сбил ребенка и протащил тело малышки несколько метров … оставив за собой следы. Только после того, как очевидцы начали громко кричать и звать шофера, тот остановился.

«У водителя в ушах были наушники. Все, кто тут стоял, кричали ему. Он показал нам вот так: Мол, что случилось? Потом он вышел из автобуса, а там уже девочка лежала под колесами», — говорит Мадина АКПАРАЛИЕВА, свидетель.

«Я из окна все видела. Девочка стояла там, посередине дороги. А автобус отсюда ехал. Скорость была не высокая – средняя. Я заметила, что водитель кушал за рулем. В ушах наушники, по-моему, были. В какой-то момент шофер автобуса сделал небольшой поворот, и девочка угодила под колесо», — говорит Амина ТУРГАНБАЕВА, свидетель.

Трагедия случилась накануне, 11 апреля Залина играла во дворе с другими ребятами. В какой-то момент девочка решила сбегать к папе, который, как оказалось, работал неподалеку. Переходя дорогу на улице Модлагуловой девочка попала под колеса автобуса. Несколько минут Залина еще была жива, но травмы оказались несовместимы с жизнью. Малышка скончалась на руках у родителей до приезда неотложки.

«Мне говорят: «На Молдагулова девочку сбили какую-то». Я прибегаю, смотрю, моя дочка лежит под баллоном. Кишки на асфальте. Она еще до меня, оказывается, шевелилась. Какой ты шофер? Куда ты смотрел дурак?»», — говорит Мургумшах НАБИЕВ, отец погибшей девочки

В семье Набиевых четверо детей. Залина была младшей дочерью. Девочка погибла в канун своего дня рождения, 13 апреля ей должно было исполниться 5 лет. Вместо праздничного торжества в семье теперь … траур. В полиции начали досудебное расследование, шофер находится под стражей, автобус эвакуировали на штрафстоянку.

«По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человек», — говорит Исфандияр КУРАЛБАЕВ, заместитель начальника Управления дознания ДП г.Шымкента.

Если вину водителя докажут, его ждет наказание — до 5 лет лишения свободы.